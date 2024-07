Após polêmica com recepcionista, Maya Massafera é internada às pressas

- Foto: Reprodução/Instagram

Após toda repercussão da polêmica envolvendo Maya Massafera e a recepcionista de um salão de beleza, que gravou uma conversa com ela e queria vender o áudio, a influenciadora passou mal e precisou ser internada às pressas na noite da última segunda-feira, 17.



De acordo com o portal Leo Dias, Maya desmaiou em casa e foi levada ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde passou uma noite em observação. Ainda segundo o jornalista, os médicos acreditam que a modelo está com a imunidade baixa e, como o pico de estresse foi alto, acabou passando mal. Apesar do susto, a influencer já está em casa e segue se cuidando.



A youtuber, que está sem falar desde quando passou pelo processo de redesignação sexual, lamentou a situação e disse não acreditar no que estava acontecendo.



"Oi, sou recepcionista de um salão de cabeleireiro. Atendi a Maya Massafera e gravei minha conversa com ela. Com isso, estou vendendo a voz dela. Ninguém mais sabe e tem a voz dela. Só eu. Quer comprar?", disparou a suposta recepcionista.



“Que bom dia, né? Espero do fundo do meu coração que seja mentira. [...] Me diz que é mentira gente. Isso é bem sério. [...] Isso já aconteceu uma vez. Foi na época que eu ainda não tinha assumido minha transição. Foi em um hospital que eu tinha ido. A justiça resolveu e tive a ajuda do hospital para identificar a pessoa. Existe muita gente ruim nesse mundo, infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não são brincadeira e não estão à venda", escreveu Maya sobre o ocorrido.