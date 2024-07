Após rumores, Maraisa confirma término de noivado com Fernando Mocó

- Foto: Reprodução

A cantora Maraísa, irmã e dupla sertaneja de Maiara, confirmou nesta quinta-feira, 11, o término do noicado com o empresário Fernando Mocó. O casal estava ajustando os últimos detalhes do casamento previsto para outubro.

"Olha gente, que cama grande! Eu moraria fácil dentro desse quarto, tem recadinho já, champanhe já está pronto, bora gelar. Um prato, ou seja, (risos) aí solteira", disse ela enquanto exibia um quarto de hotel.

Nos últimos dias, internautas mais atentos perceberam que a artista não estava usando aliança durante uma live que abriu no Instagram. A cantora também deixou de seguir o agora ex e apagou as fotos com ele.

Mais cedo ela já havia compartilhado uma frase sobre autoconhecimento. "Quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo".

Esta não é a primeira vez que o casal põe um 'ponto final' no relacionamento. Em novembro, ela afirmou que estava difícil conciliar o relacionamento com a rotina profissional.