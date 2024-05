Após susto, Roque recebe alta da UTI e família festeja: "Felizes!" | A TARDE

Internado desde o último sábado (18), o ex-assistente de Silvio Santos, Gonçalo Roque, deixou a UTI do Hospital Santa Elisa. A informação foi confirmada pela família do animador de palco de 87 anos através de publicação nas redes sociais.

Roque foi encaminhado para a unidade hospitalar após sofrer um sangramento intracraniano, mesma ocorrência médica do ator Tony Ramos. No Instagram, Janilda Nogueira, esposa do ex-assistente de palco do SBT, comemorou a evolução favorável no quadro do rapaz: “Estamos felizes, pois hoje meu Roque já teve alta da UTI e foi direto para o quarto”, escreveu.

Publicações relacionadas