Após tatuagem íntima, Anitta expõe fetiche do namorado: "ele tem foto"

Após tatuar o bumbum do namorado, Anitta revelou um fetiche do ator italiano, Simone Susinna, nesta segunda-feira, 31. Mais cedo, ela havia desenhado o nome 'conectados' no ator.

Em seus stories, ela contou que machucou a unha do pé durante uma festa na Grécia e o italiano ficou chateado.

"Ontem saímos, e pisaram no meu pé. Quebraram minha unha. E essa é a minha peça preferida. Tenho uma pessoa que vai morrer se eu não consertar o meu pé. Ele tem foto... a tela do telefone dele é a foto dos meus pés", disse a funkeira.

"Alguém pisou no meu pé e acabou com minha raça. Preciso de uma manicure aqui na Grécia. Nós não queremos olhar para a situação do meu pé, estou andando de meia", seguiu Anitta.

Mais cedo, o casal compartilhou o momento em que um fez tatuagem no outro. Ele escolheu ter o nome 'conectados' no bumbum. Já a brasileira optou por um triângulo simples no tornozelo.