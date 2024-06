Após ter conta hackeada, mãe de Davi anuncia volta ao Instagram | A TARDE

A mãe de Davi, Elisangela Brito anunciou seu retorno às redes sociais. Em abril, ela e a filha, Raquel, tiveram as contas hackeadas.

“Temos o prazer de informar que a conta da influenciadora Elisangela Brito foi recuperada com sucesso. Após um período de dificuldades, estamos felizes em anunciar que tudo está voltando ao normal”, afirmou o comunicado da equipe da influenciadora no Instagram.

No início de maio, Elisangela e Raquel prestaram queixa de crimes cibernéticos na 9ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Em seu depoimento, Raquel teria informado ao investigador que teria sido extorquida pelos hackers, que chegaram a pedir a quantia de R$ 20 mil para devolver o acesso da conta na rede social a ela.

Apesar de ter recuperado sua conta, Raquel ainda teria informado que muitos seguidores caíram no golpe dos bandidos. Até o perfil oficial de Davi Brito chegou a ser invadido por criminosos, mas foi recuperado rapidamente.

Publicações relacionadas