Mãe e irmã de Davi Brito são flagradas em delegacia de Salvador | A TARDE

Elisângela Brito e Raquel Brito, respectivamente mãe e irmã do baiano Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, foram flagradas, nesta quinta-feira, 2, entrando na 9ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador.



De acordo com informações, a dupla foi até a delegacia prestar queixa contra crimes cibernéticos, após ambas terem suas contas na rede social Instagram invadidas por criminosos. Na última semana, o perfil oficial de Davi Brito na rede social, que acumula mais de 10 milhões de seguidores, também foi invadido por hackers.

Em seu depoimento, Raquel teria informado ao investigador que teria sido extorquida pelos hackers, que chegaram a pedir a quantia de R$ 20 mil para devolver o acesso da conta na rede social a ela.

Apesar de ter recuperado sua conta, Raquel ainda teria informado que muitos seguidores caíram no golpe dos bandidos. Até o momento, Elisângela Brito não conseguiu recuperar sua conta das mãos dos hackers.

O Portal MASSA! tentou contato com a Polícia Civil da Bahia para obter mais informações sobre o andamento do caso de Raquel e Elisângela, no entanto, até o momento de publicação desta matéria, não obtivemos retorno.

Ao Portal A TARDE, a assesoria de Davi afirmou que elas ainda não recuperaram o acesso total ao celular e aguardam as investigações.