Após término, Deborah Secco se declara a Hugo Moura: "Te amo" | A TARDE

Após ter o fim do casamento com a atriz Deborah Secco anunciado, o baiano Hugo Moura publicou algumas fotos da atriz tiradas por ele. A atriz, por sua vez, fez questão de elogiar o trabalho do ex-marido.



“Te amo, Xe! Você é gênio… Ficou lindo”, escreveu Deborah.

O post de Hugo e a interação harmoniosa do casal gerou comentários de internautas. “Tomara que você se apaixone por essa cliente (novamente)”, comentou uma seguidora. “Mais um ex-casal igual Thiaguinho e Fernanda Souza, Sandy e Lucas? O povo tá muito civilizado”, disse outra internauta.

