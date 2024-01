Após término, Vivi Wanderley expõe Juliano Floss: “inacreditável” | A TARDE

Um dia após anunciar o término do relacionamento, Vivi Wanderley fez revelações sobre o agora ex, Juliano Floss. Segundo ela, o dançarino foi flagrado em um momento íntimo com outra pessoa, pouco mais de 24 horas após o anúncio do fim.

O episódio teria ocorrido durante a festa de Ano-Novo em Pontal do Macaraípe, Pernambuco, e foi registrado pelo perfil Let's Gossip, que alegou que Floss foi visto com outra pessoa na frente de amigos da ex-namorada.

A mãe de Vivi, Daniele Aguiar, comentou na publicação, insinuando que a situação foi mais do que beijos:

"Flagrados em momentos íntimos = dando DEDADA nela na frente de todo mundo! Inacreditável. Que decepção".

Vivi, por sua vez, expressou incredulidade diante do ocorrido, destacando a falta de responsabilidade afetiva, e lamentou ter "jogado dois anos da minha vida fora".

Ao Gossip do Dia, Vivi afirmou que a outra pessoa já era conhecida do ex-casal. "Se tivesse se 'envolvido' era menos pior, né, quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sincero, que nojo", disparou a atriz.

Um dia antes, ela havia anunciado o término do casal.

"Venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação".