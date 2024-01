Após viralizar, ex-Malhação que virou vendedor de cerveja ganha kombi | A TARDE

Após viralizar como vendedor de cerveja nas ruas do Rio de Janeiro, o ator Daniel Erthal ganhou uma kombi de presente para auxiliar no seu trabalho.

Ele afirmou que vai usar o veículo para transportar as bebidas e deixar de ficar puxando carrinho na rua.

LEIA TAMBÉM

Ex galã de Malhação vira vendedor ambulante no Rio: "até 6h da manhã"

"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele", iniciou o ator, que seguiu.

"Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse o ator.

Recentemente, o ex-Malhação compartilhou que passa sufoco para fugir do 'rapa'.

"É tensão o tempo inteiro. Já cometi alguns erros de ficar em um lugar sem saída de fuga, que são as ruas transversais. Tem que meter o pé rápido, em questão de segundos temos que correr com nossa mercadoria. Eu nunca perdi minhas cervejas, mas colegas de profissão já", diz.

Confira.