Ex galã de Malhação vira vendedor ambulante no Rio: "até 6h da manhã" | A TARDE

O ator Daniel Erthal, que já atuou em novelas da Record e da Globo, incluindo Malhação, mudou de carreira e agora é vendedor ambulante de cerveja no Rio de Janeiro.

Aos 41 anos, o ator usou as redes sociais para compartilhar imagens do seu plantão durante o Réveillon do Rio de Janeiro.

"Fizemos história. Só o 'Cabeludo' tinha a gelada. É sobre empreender, botar a cara, aqui não tem vítima, tem herói", escreveu Daniel.

Na TV Globo, ele passou por "A Cor do Pecado" (2004), "Malhação" (2005), "Belíssima" (2006), "Eterna Magia" (2007), "Rock Story" (2017) e "Cara e Coragem" (2022).