Arthur diz que alimentação contribuiu para fim do casamento com Maíra

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar revelou um dos principais motivos que levaram ao término de seu casamento com Maíra Cardi. Em entrevista ao podcast "Bagaceira Chique", apresentado por Luciana Gimenez, ele explicou que sua alimentação desregrada atrapalhou a relação com a coach.

Segundo Aguiar, suas preferências alimentares não estavam alinhadas com o estilo de vida pregado por Cardi nas redes sociais, onde ela divulga seu curso de alimentação regrada. Isso gerava embates constantes entre o casal, já que o ator consumia alimentos considerados inadequados para o padrão defendido por ela.

"Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que, em casa, era melhor que eu não comesse [carne], principalmente pela Sophia. Coxinha não entrava. Açúcar, nem pensar".

Além disso, Aguiar mencionou a pressão do público e a forma como isso afetava o relacionamento. Ele destacou que Maíra se preocupava com a imagem que transmitiam, uma vez que ela é conhecida por cuidar das pessoas e promover hábitos saudáveis.

"Existia uma questão do público também. É o que ela trabalha. Como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo: ‘Eu cuido das pessoas, e meu marido tá comendo coxinha".

O ex-Rebelde também falou sobre a convivência com a filha Sophia após a separação e afirmou que ela está apenas compreendendo agora a dinâmica entre as casas do pai e da mãe.

Após a revelação de Arthur Aguiar sobre sua alimentação ter contribuído para o fim do casamento, ele se tornou alvo de chacota nas redes sociais.

Internautas fizeram piadas, lembrando das traições que ocorreram durante o relacionamento. Aguiar segue solteiro desde a separação, enquanto Maíra Cardi iniciou um namoro com o empresário e investidor Thiago Nigro, também conhecido como "Primo Rico".