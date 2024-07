Artista brasileira é anunciada em versão global de RuPaul’s Drag Race

- Foto: Divulgação

A artista Miranda Lebrão será a primeira drag brasileira a participar do Global All Stars, um novo spin-off da franquia RuPaul's Drag Race, que reúne competidoras de várias versões internacionais em uma disputa.

Conhecida por sua personalidade audaciosa, ela expressou entusiasmo: "Eu sou mais conhecida por ser audaciosa, estúpida e maravilhosa. Eu vou me divertir muito por que isso é muito importante."

Natural do Rio de Janeiro, Miranda também é atriz e seu nome artístico homenageia Gretchen e um edifício emblemático da cidade.

Rumores anteriores já apontavam sua participação no Global All Stars, especialmente após não estar presente em eventos públicos do Drag Race Brasil. Antes de se tornar uma drag queen, Miranda estudou Engenharia Naval e possui mestrado em Relações Internacionais.

Ela ganhou destaque no Drag Race Brasil, vencendo desafios de costura e mostrando habilidades em atuação e improviso, embora tenha sido superada na final por Organza.

O Global All Stars é uma competição que reúne representantes de 12 franquias de Drag Race, simulando uma versão drag das Olimpíadas. Miranda escolheu o futebol como tema para seu look de estreia, uma homenagem às duas medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nos jogos.

Além dela, o elenco inclui participantes de países como Estados Unidos, Bélgica, Filipinas, e outros da Europa, Ásia e Oceania. Confira.

Alyssa Edwards (Estados Unidos);

Athena Likis (Bélgica);

Eva Le Queen (Filipinas);

Gala Varo (México);

Kitty Scott-Claus (Reino Unido);

Kween Kong (Austrália e Nova Zelândia);

Nehellenia (Itália);

Pythia (Canadá)

Soa de Muse (França);

Tessa Testicle (Alemanha);

Vanity Vain (Suécia);