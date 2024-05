Assessor declara apoio a Mani após desabafo sobre relação com Davi | A TARDE

Após o desabafo de Mani Reggo nas redes sociais na noite deste sábado (20), seu assessor, Fritz Paixão, declarou apoio à amiga por meio de um vídeo. Nas imagens, ele enfatizou que a baiana merece muito mais do que tem recebido; assista vídeo abaixo.







Reprodução/Instagram

"Eu sempre fui apoiador de mulheres fortes, guerreiras, corajosas, destemidas, que nasceram para ser protagonistas, não coadjuvantes, colocadas dentro de uma prateleira como se fosse um produto jogado, uma opção, uma alternativa para qualquer momento que você precisar, ela está disponível", iniciou ele.



Na publicação de Mani, ela lamentou a situação que está vivendo, mas não confirmou o término do relacionamento com o campeão do BBB 24, Davi Brito.



"Mani merece muito mais do que isso, e apenas o início de uma grande história que eu tenho certeza que essa mulher não somente merece muito o amor da gente nesse momento, mas como ela vai construir uma grande história de sucesso, vocês vão ver", continuou.



Pra finalizar, Fritz relembrou do momento em que conheceu a baiana e afirmou que ela terá um futuro brilhante. "Minha pequena guerreira, conte com seu amigo aqui. Não foi à toa que há três meses atrás eu entrei em contato com você quando ninguém ainda te conhecia, mas eu já vi o brilho nos seus olhos da força que você tem dentro de si e do futuro que você vai construir a partir de agora. Beijo no seu coração, viu?", concluiu.



Além do assessor, muitos internautas, influenciadores e artistas deixaram uma mensagem de solidariedade e carinho. Entre eles estão: Vanderson Nascimento, Carla Perez, Belle Daltro, Emilly Garcia, Tia Ma, Solange Almeida, Junior Caldeirão e outros.