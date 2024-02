Astro de Trato Feito se declara ao filho após morte por overdose | A TARDE

O apresentador do programa de TV Trato Feito, Rick Harrison, utilizou as redes sociais para homenagear o filho, Adam Harrison, que morreu na sexta-feira, 19, em Las Vegas, após sofrer uma overdose. "Você sempre estará no meu coração. Te amo, Adam", escreveu em seu perfil no Instagram.

A família se pronunciou oficialmente na sexta-feira, após a confirmação da morte de Adam, que foi divulgada pelo TMZ. "Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto estamos de luto com sua partida", afirmou o comunicado.

Além de Adam, Rick é pai de Corey e Jacob. Famoso pelas aparições frequentes no Trato Feito, Corey deixou uma mensagem nas redes sociais para homenagear o irmão.

“Cara, que merda, sempre amarei você, Bubba”, publicou na legenda de uma foto postada no Instagram.