Ator tem alta de hospital após se jogar de hotel

O ator Sidney Sampaio teve alta hospitalar após destruir o quarto do hotel em que estava hospedado e se jogar do quinto andar. De acordo com a jornalista Isabelle Benito, do Fofocalizando, o ator revelou sofrer de depressão.

Uendson, amigo de Sidney Sampaio, declarou que o surto do ator foi causado por um problema de insônia. Para dormir, ele teria ingerido uma alta quantidade de remédios, o que o levou a destruir o quarto de hotel e se jogar da janela.

“Ele tomou bastante remédio para insônia, entendeu? Essas coisas aconteceram porque ele ficou um pouco atordoado. Deu um surto psicótico. Os veículos de imprensa estão transmitindo um monte de coisas, algo que não aconteceu e eu tenho certeza”, contou, ao PortalLeoDias.com.

Boa noite cinderela

Em março, o ator foi vítima de "Boa noite, Cinderela", após tomar uma cerveja “batizada” num quiosque no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro.Na época, Sidney alegou que não ter bebido o suficiente para ficar embriagado. “Eu estava completamente grogue, mesmo depois de ter acordado. Ela me contou que eu também fiquei agressivo. Tudo isso deve ser efeito da substância porque eu só tinha bebido uma cerveja”, lembrou.