Ator Victor Meyniel é vítima de homofobia em prédio no Rio de Janeiro

O ator Victor Meyniel foi vítima de homofobia neste sábado,2, na portaria de um prédio localizado na rua Siqueira Campos, 142, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O artista teria conhecido o agressor na boate Fosfobox.

Victor foi submetido a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (Upa). O ator e sua mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12ºDP (Copacabana) com a delegada Débora Rodrigues. As informações são do advogado de Victor, Ricardo Brajterman.

A respeito do agressor, o advogado informou que ele foi detido e encaminhado a um hospital. Ainda segundo o advogado, foi pedida a prisão preventiva dele que também está sendo acusado de falsidade ideológica porque se identificou como médico da aeronáutica. O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão a socorro.