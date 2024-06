Atores recusam baixo cachê e Globo desiste de reencontro de 'A Viagem' | A TARDE

A Globo cancelou o projeto de comemoração dos 30 anos da novela "A Viagem", exibida pela primeira vez em 1994. O plano era reunir o elenco para um especial no canal Viva. Entretanto, atores recusaram a oferta devido ao cachê de R$10 mil, considerado baixo.

A informação foi publicada pelo colunista Valmir Moratelli, da Veja. O projeto incluía os atores reprisando seus papéis com uma passagem de tempo. O baixo cachê gerou insatisfação, levando ao cancelamento após dificuldade de negociação com o elenco.

Inicialmente, a ideia era que os atores participassem sem pagamento de cachê. Entretanto, após a reação negativa, principais nomes receberam a oferta, o que também não foi aceito.

O especial, provisoriamente chamado "A Viagem - Reunion", começou a ser divulgado em dezembro do ano passado. A novela contou com elenco com nomes como Christiane Torloni, Guilherme Fontes, Mauricio Mattar, Suzy Rego e Lucinha Lins.

Publicações relacionadas