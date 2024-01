Atriz Claudia Alencar fica em ventilação mecânica após cirurgia | A TARDE

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, que passou por cirurgia na coluna no domingo, 24, está sedada e em ventilação mecânica de acordo com o boletim médico emitido pela Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. As informações são da coluna Fábia Oliveira do site Metrópoles.

Conforme o texto, a artista teve uma piora clínica nas últimas 24h e apresenta quadro compatível com septicemia e instabilidade hemodinâmica.

“A Sra. Claudia G Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro”, diz o boletim assinado pelos médicos Sergio Gurgel Fernandes e André Caetano Barbosa Campos.

Ainda no domingo, a assessoria de imprensa de Claudia já havia informado que ela passaria por uma cirurgia na coluna. “O médico explicou que a cirurgia na coluna lombar é uma reabordagem de ferida operatória. Será feita uma análise da secreção para saber qual é a bactéria”, disse a profissional.

Cláudia Alencar iniciou sua carreira artística na antiga TV Tupi, que deixou de existir em 1980. Ela também trabalhou na TV Bandeirantes e depois seguiu para Rede Globo em 1986. Nos anos seguintes, ela também veio a trabalhar em outras emissoras de TV, como o SBT e TV Record.

Ela ficou conhecida por interpretações em novelas como “Canção para Isabel”, “Os Imigrantes”, “Malhação” e “Os Mutantes”. Em Tieta, na versão de 1989, ela se destacou ao interpretar personagem de Mulher de Branco em “Tieta”. Recentemente, ela também foi escalada para a produção da HBO Max, “Beleza Fatal”.