Atriz de ‘Rebelde’ cria perfil no OnlyFans e faz sucesso com nudes

Muito conhecida por interpretar a personagem Celina Ferrer na novela ‘Rebelde’, a atriz mexicana Estefania Villarreal decidiu investir na produção de conteúdos adultos. A artista fez o anúncio do perfil no OnlyFans em suas redes sociais.

“Estou animada para compartilhar com vocês um novo capítulo em nossa jornada juntos. Hoje lanço o meu Onlyfans, um espaço intimista e exclusivo onde poderei oferecer conteúdos especiais, criados com todo meu amor e dedicação”, escreveu a atriz.

Estefania Villarreal divulgou também algumas fotos sensuais. “Convido vocês a se juntarem a mim nesta nova aventura, onde cada imagem e vídeo são pensados ​​para proporcionar momentos únicos e memoráveis. Obrigada pelo apoio contínuo e por fazerem parte desta comunidade incrível. Estou ansiosa para compartilhar essa experiência com vocês e continuar construindo memórias inesquecíveis juntos”, disse.

Tomorrow is the day 💫



Prepárate para adentrarte en un universo de elegancia y sensualidad.

Mañana revelo mi contenido exclusivo en OnlyFans.

No te pierdas esta experiencia íntima y única.

Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial. ♥️🔥🔞 pic.twitter.com/R5pRub4pKW