Atriz finge a própria morte na web, revela campanha e é detonada | A TARDE

A atriz e modelo indiana Poonam Pandey, de 32 anos, ganhou destaque mundial ao anunciar sua própria morte em sua conta no Instagram. A publicação, feita na sexta-feira, 2, alegava que ela havia falecido devido a um câncer cervical.

No entanto, um dia depois, Poonam revelou a verdade em um vídeo compartilhado no sábado, 3: ela está viva e explicou por que fingiu sua própria morte.

No vídeo, ela declarou: “Eu estou viva! Eu não morri por causa do Câncer Cervical”. Poonam também destacou a triste realidade de que muitas mulheres perderam suas vidas devido à falta de conhecimento sobre como lidar com essa doença. Ela enfatizou que o câncer do colo do útero é totalmente evitável.

A chave para a prevenção, segundo Poonam, está na vacina contra o HPV e nos testes de detecção precoce. Ela instou as mulheres a se informarem e a se empoderarem mutuamente para evitar que mais vidas sejam perdidas para essa doença.

Apesar de receber críticas e ser acusada de insensibilidade, Poonam defendeu sua ação, afirmando que seu objetivo era conscientizar sobre o câncer cervical.

Ela reconheceu que algumas pessoas ficaram tristes com sua partida e agora estão irritadas com seu retorno, mas ressaltou a importância de abordar essa questão de saúde de maneira séria e informada.