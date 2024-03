Atriz relembra perrengue na Bahia: "chamada de caloteira" | A TARDE

Depois de seis anos de espera, a continuação de Os Farofeiros chegou nesta quinta-feira, 7, aos cinemas. A sequência acompanha uma viagem em grupo com destino a Bahia que acaba dando muito errado. Um dos nomes que faz parte do elenco é o de Elisa Pinheiro. A atriz revelou possuir uma história parecida com a do filme envolvendo uma de suas vindas ao estado.

Tudo aconteceu durante sua primeira viagem para a Bahia. Com apenas 20 anos de idade e na companhia do então namorado, a atriz resolveu fazer um passeio pelo Pelourinho. Segundo ela, nessa época ela ainda não tinha muita vivência em outros lugares do país. “Eu não tinha muita experiência em ser turista”, admitiu.

Durante sua caminhada pelo ponto turístico, o casal acabou tirando foto com um “Preto Velho”, uma das entidades que fazem parte da umbanda. “Como em todas as cidades turísticas, tem essas figuras que estão lá para fazer foto e pagar um dinheiro. Mas a gente não sabia dessa parte de pagar”, acrescentou.

Depois de saírem do lugar sem dar o devido pagamento, a “entidade” foi atrás para cobrar o seu cachê. “O Preto Velho saiu da casinha dele e veio correndo atrás da gente, descendo pelo Pelourinho e chamando a gente de caloteiro”, continuou. Confusos com o homem os perseguindo, os dois começaram a correr de medo, o que aumentou ainda mais a confusão. “O cara veio xingando atrás da gente. A gente estava correndo porque não estávamos entendendo”, acrescentou.

Por fim, depois de uma longa perseguição, os três conseguiram se entender. “Depois eu entendi que ele estava lá para ser fotografado e ganhar o dinheirinho dele”, finalizou. A atriz garante que a experiência inusitada foi bem importante. “Foi aí que eu comecei a virar turista de verdade”, brincou.

*Sob supervisão de Jefferson Domingos