Áudio vazado por mãe de Ludmilla revolta fãs de Anitta: "vai ofuscar" | A TARDE

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, está dando o que falar nas redes sociais, desde a madrugada deste domingo, 31, quando publicou um áudio. Na gravação, a equipe da filha mostra preocupação com o cancelamento dos shows de Nattan. Isso porque Anitta poderia ser convidada para substituir o artista no Réveillon de Copacabana.



Se o convite acontecer, Anitta e Ludmilla terão que dividir o mesmo palco. A possibilidade não agradou a equipe da "numanice".

No áudio vazado, um suposto empresário da "Rainha da Favela" detona a possibilidade. “Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não”, diz a gravação compartilhada por Silvana Oliveira.

Nas redes sociais, fãs estão revoltados com a gravação. "Família da Ludmilla: fãs ou haters?", questionou um. "Sorte que a Ani tem uma carreira consolidada, imagina se fosse alguém em início de carreira?", disparou outro."Torço para que Anita vá e arrebente com tudo ! Tem gente aí se achando dona do mundo", pediu mais um perfil.