Avaliadas em R$ 627 mil, obras de arte de Hebe Camargo vão a leilão | A TARDE

Um acervo com mais de 90 obras de arte da coleção pessoal de Hebe Camargo, que morreu em 2012, vai a leilão no dia 4 de março. Com os valores mínimos de cada obra, o acervo soma R$ 627 mil.

Com lances iniciais que chegam a R$ 100 mil, como é o caso de duas pinturas de Carlos Araújo, o catálogo traz ao todo, 50 artistas. Ainda integram o acervo que será leiloado, três obras feitas por Chico Anysio, humorista que também morreu em 2012.

O acervo será exposto entre 26 de fevereiro e 2 março na galeria do leiloeiro James Lisboa, em São Paulo (SP), as informações são do Portal Uol Splash.