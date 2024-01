Avó de Jojo Todynho é internada em CTI: "Sentindo dor" | A TARDE

Dona Rita, avó de Jojo Todynho, está internada em um Centro de Tratamento Intensivo. Segundo a cantora, a avó tem diagnóstico de trombose.

"Ela já teve há alguns anos, mas voltou. Porém, dessa vez, está acima do joelho", disse Jojo, que contou que Dona Rita está sentindo fortes dores.

"Ela está com a perna machucada, ou melhor, sentindo dor. Há algum tempo, a minha avó teve trombose e teve que usar uma meia especial e um gel. Ontem ela me ligou dizendo que está com a perna muito escura e com muita dor".

"A minha tia já agendou a consulta dela, mas eu vou buscá-la e levá-la na emergência, pelo menos para verificar. Ela está sendo medicada, mas vamos ver se não é alguma coisa que a gente não está sabendo. Aqui é assim, e a gente já leva para o hospital", continuou Jojo.

A artista contou ainda que vai contratar uma profissional para cuidar da avó assim que ela deixar o hospital. "Dá uma dor no coração. Agora é cuidar, vou ter que colocar uma cuidadora para ela, ela não gosta. Mas deixei ela lá com os médicos maravilhosos".