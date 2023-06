Avó se emociona ao saber que neto paga faculdade com vídeos sobre ela

A Maria do Carmo, conhecida como "Vovó Carminha", não segurou a emoção ao descobrir que o neto, o estudante Leonardo Silveira, 22, paga a faculdade com o dinheiro que recebe de vídeos que faz dela. A reação da vovó viralizou neste domingo, 11, após publicação feita pelo ator.

Nas imagens, Leonardo explica que a mensalidade da faculdade custa R$ 4.900. Ao saber do valor, Carminha se mostra surpresa e chega a questionar o valor. Depois que o neto explica que paga o estudo com o seu dinheiro, fruto do trabalho nas redes sociais com ela, a mesma libera uma expressão de felicidade. Ele não chega a mencionar o curso feito na instituição de ensino.

“Tô fazendo vídeo para a internet”, diz Leonardo. “Sobre o quê?”, pergunta Carminha. “Você e eu”, responde prontamente o jovem. Em seguida, Carminha cumprimenta o ator de forma carinhosa.

Depois que fez uma mudança para a Irlanda, em março de 2020, o jovem sentiu falta da avó> Para amenizar os impactos da distância, decidiu compartilhar os vídeos gravados com ela nas redes sociais.



Em determinado momento, os vídeos passaram a 'roubar' a atenção de milhares de internautas nas redes sociais. Atualmente, Leonardo divulga os vídeos de Carminha em quatro redes sociais. Eles somam mais de 1,6 milhões de seguidores em apenas uma das plataformas, com mais de 23 milhões de visualizações e 1,2 milhões de curtidas.