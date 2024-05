Baiana Lou Garcia lança música com participação de Marina Sena | A TARDE

A cantora e compositora baiana, Lou Garcia, lançou nesta quinta-feira, 2, uma nova música que tem como convidada a mineira Marina Sena. Intitulada como "Não Posta", promete ser o próximo sucesso da ex-The Voice Kids, e fala sobre proteger algo com alguém.

Garcia ficou entre as finalistas do 19° Festival de Música da Bahia, da Rede Educadora FM, com a música "realidade é virtual". Ela, que tem 23 anos, participou do The Voice Kids de 2016. Em 2023 fez sucesso com as músicas “Não Fosse Tão Tarde” e “Incendiou”.

Lou Garcia garantiu a indicação ao TikTok Awards na categoria “Não Nasci, Estreei” com a música “Não Fosse Tão Tarde”, que já foi regravada nas vozes de cantores consagrados, como Wesley Safadão, João Gomes, Calcinha Preta, Silvano Salles, Léo Santana, Zé Vaqueiro, dentre outros. O single virou hit em países, como Portugal, Moçambique, Luxemburgo e entre outros.

