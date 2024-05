Bailarinas de Leonardo se pronunciam após suposto show sem calcinha | A TARDE

Uma apresentação do cantor sertanejo Leonardo viralizou nas redes sociais nos últimos dias por um detalhe inusitado: as dançarinas estavam sem calcinhas, de acordo com os internautas. No vídeo, gravado durante um show do artista, as bailarinas fazem a coreografia na música “Meu Ex-Amor”, originalmente gravada por Amado Batista.

Após a repercussão, as bailarinas publicaram um vídeo no perfil oficial do ballet do cantor explicando que estavam usando a peça íntima. Na publicação, elas explicam que o vídeo foi editado para parecerem que elas estavam sem calcinha.

“Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha“, pontuaram as dançarinas em referência a uma “trend” viral nas redes sociais. O cantor Leonardo e sua equipe não se pronunciaram sobre o assunto.

Assista o vídeo gravado durante o show:

Show do Leonardo as bailarinas sem calcinha ou é impressão minha!? 🤔

Vê pra mim produção: pic.twitter.com/oK4Znb6KTi — Round 6 (@OficialRound6) April 26, 2024