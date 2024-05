Bailinho da PM proporciona diversão às crianças na Micareta de Feira | A TARDE

A Polícia Militar, por meio do Comando do Policiamento da Região Leste (CPR-L), realizou, na tarde de sábado,20, mais uma edição do seu tradicional baile infantil, que teve lugar na sede da Associação de Praças da Polícia Militar (APPM).

Com a participação de filhos de policiais militares, funcionários civis, familiares e convidados, o bailinho proporcionou diversão a todo o público presente.

O espaço contou com praça de alimentação e posto de atendimento médico, além de apresentações infantis, como Tio Paulinho e o grupo Pé de Lata. Houve também brincadeiras como escorregador e touro mecânico e lanches foram distribuídos aos pequenos.