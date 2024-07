Band confirma afastamento de Datena; emissora define substituto

O apresentador José Luiz Datena, confirmou seu afastamento do programa Brasil Urgente, da Band, durante a edição ao vivo nesta sexta-feira, 28. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, o âncora vai tirar alguns dias de férias e vai cumprir as determinações da Justiça Eleitoral que proibe aparições de candidatos a partir do mês de julho.

Datena ainda não tem a candidatura confirmada e precisa definir a situação até o final do próximo mês. A Band crê que a confirmação deverá ser sacramentada nos próximos dias. Sem perder tempo, a emissora já definiu o substituto para o programa policial.

Trata-se do repórter Lucas Martins, que apresenta o Brasil Urgente aos sábados e de forma eventual nas folgas do titular. Ele faz o revezamento com Joel Datena, filho do apresentador, que comanda o telejornal Bora Brasil nas manhãs.

A escolha foi feita estrategicamente devido aos números de audiência de Lucas Martins, que são iguais aos de Datena, ao somar 4 pontos na grande São Paulo, o que é equivalente a 191 mil aparelhos de TV ligados na atração.

Vale salientar que Datena está entre os três primeiros colocados na primeira pesquisa referente a intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo, co números próximos do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).