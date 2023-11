Bandidos invadem casa de Mariana Rios e roubam joias e dinheiro | A TARDE

A apresentadora Mariana Rios teve sua casa em São Paulo invadida neste domingo, 29. A informação foi divulgada por Mariana nas redes sociais.

"Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro", disse a apresentadora.

"Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas", contou.

Ela afirmou que a Polícia já tem as imagens de câmeras de segurança e investiga o roubo. Ela pediu aos amigos e seguidores que atentem a itens em sites de vendas de artigos de luxo.

"Me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já agradeço".

Ela afirmou que foi desagradável ver as cenas da casa invadida, mas disse estar feliz por não estar em casa na hora do roubo.

"Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior", completou ela.