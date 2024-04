Bar homenageia Belo e anuncia chopp de graça para “cornos” | A TARDE

Um bar em Belo Horizonte (MG), na região da Pampulha, resolveu aproveitar a polêmica causada pela separação de Belo e Gracyanne Barbosa para dar um chopp de graça para os “cornos”. A promoção é válida para quem provar que já foi traído e para cada episódio de infidelidade, o estabelecimento oferece uma caneca da bebida.

A ação inusitada foi divulgada na noite de quinta-feira, 18, no perfil oficial do Instagram da empresa. A peça da campanha conta com a foto do ex-casal, que ficou juntos por 16 anos.

A promoção é válida para esta sexta-feira, 19, e para a próxima terça-feira, 23. O bar informa que é preciso comprovar que foi traído, mas não detalha quais seriam as provas válidas.

Confira o post: