Não negam! 5 famosos que já traíram seus parceiros | A TARDE

“O amor não existe”. Essa afirmação passa a circular nas redes sociais sempre que um casal famoso muito querido pelo público se separa. Não seria diferente com Belo e Gracyanne Barbosa, que decidiram se separar e pôr um fim no relacionamento após 16 anos casados. Nesse caso, porém, há um agravante: o motivo do término.

Isso porque a modelo fisiculturista confirmou, em entrevista ao Leo Dias, que traiu Belo com o seu personal trainer Gilson de Oliveira. No meio de toda essa polêmica, a colunista Fábia Oliveira revelou que descobriu uma relação estreita entre uma cafetina e jogadores de futebol e pagodeiros - entre eles Belo.



Mas se engana quem pensa que são raros casos de traição entre os famosos. Vira e mexe vem à tona casos de artistas, influenciadores e apresentadores que “pularam a cerca”.

Confira 5 famosos que traíram seus parceiros:

Arthur Aguiar

O primeiro da lista não tinha como ser outro. Arthur Aguiar reconheceu ter sido infiel após a life coach Mayra Cardi se separar dele e revelar que descobriu dezesseis traições. Mayra também disse ter vivido um casamento abusivo com ele, mas Arthur negou essa parte. Depois das traições, o casal chegou a reatar, mas terminou novamente.



“Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador onde era extremamente traída durante muitos anos. É sobre isso que vim falar, da maneira mais dura e direta, e mais sincera possível”, disse Mayra em um desabafo nas redes sociais.

Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão admitiu que já foi infiel com a sua atual esposa, Thyane Dantas, enquanto ela ainda estava grávida da primeira filha do casal, Ysis, em 2014. O artista traiu Thyane com a ex-esposa, Mileide Mihaile. Nesse caso, no entanto, a traição não levou ao fim do relacionamento, que ainda está firme até hoje.



Bruno Gagliasso

Até os casais que parecem ser perfeitos têm seus momentos de infidelidade. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank é um exemplo disso. Eles se separaram por um tempo em 2012 após uma traição do ator com a modelo Carol Francischini. Porém, tudo parece ter ficado bem para os dois, já que hoje eles ainda estão casados e têm três filhos juntos.



Angélica

A apresentadora Angélica também é uma das famosas que admitiram que já traíram. Ela revelou que já foi infiel em relacionamentos passados, que, segundo ela, não tinham a importância do que ela vive hoje. A loira, porém, afirma nunca ter traído o marido, Luciano Huck.



Marcelo Adnet

Flagrado! Em novembro de 2014, Marcelo Adnet, que era casado com Dani Calabresa há seis anos, foi fotografado aos beijos com uma mulher em um bar no Rio de Janeiro. Na época, os dois chegaram a andar de mãos dadas pelas ruas da Zona Sul da cidade e partiram juntos. Depois disso, o casamento dos comediantes chegou ao fim.