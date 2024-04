Saiba suposto motivo do fim do casamento de Belo e Gracyanne | A TARDE

A notícia de que Belo e Gracyanne Barbosa terminaram o casamento que já durava 16 anos, é um dos assuntos mais falados nesta quinta-feira nas redes sociais. O público ficou ainda mais surpreso quando o motivo da separação veio à tona: Gracyanne teria se apaixonado por outro homem.

De acordo com o Portal Leo Dias, Gracyanne teria feito amizade com o suposto pivô da separação na academia. A relação dos dois teria chamado atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com malícia.

A amizade evoluiu

Uma fonte do veículo afirmou que presenciou a amizade da influenciadora com o rapaz misterioso evoluir para um flerte. A dançarina teria ficado muito encantada pelo homem, deixando transparecer seus sentimentos em público, quando estava na companhia dele.

Aconselhada, após o caso extraconjugal ficar insustentável e difícil de conter, Gracyanne preferiu mudar de estabelecimento, mas, mesmo assim, a distância não teria sido suficiente para afastá-los.

Ainda segundo o portal, a fisiculturista arrumava motivos para vê-lo, sempre com a desculpa de ter um presentinho para entregar, demonstrando a intensidade da paixão pelo homem e a distância do pagodeiro.