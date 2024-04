Belo mantinha relação estreita com cafetina, diz colunista | A TARDE

No meio da polêmica sobre o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, que viralizou nesta quinta-feira, 18, a colunista Fábia Oliveira diz que descobriu uma relação estreita em uma cafetina entre jogadores de futebol e pagodeiros.

Segundo a colunista, Belo contratava garotas de programa para os seus shows. "No Carnaval deste ano, 10 acompanhantes teriam sido contratadas, por meio da tal cafetina, para abrilhantar um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro, e o artista teria contribuído com o pagamento da presença delas, juntamente com outros amigos", revela.

Além disso, Fábia disse ainda que casal já vivia em crise há 4 anos.

