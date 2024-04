Gracyanne volta atrás e nega relacionamento com personal | A TARDE

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa, ganha novos capítulos, ainda nesta quinta-feira, 18, durante o programa Fofocalizando do SBT. O jornalista Leo Dias falou que conversou com Gracyanne Barbosa e que ela assumiu que traiu Belo, com um homem de sua academia.

“Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse o apresentador.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, continuou.

Segundo Leo Dias, Gracyanne conheceu um personal trainer, chamado Gilson, e teve um caso com ele. Quando Belo descobriu o caso, há oito meses, começou a crise no casamento. “Ela me falou que não está mais com o personal nem com Belo”, finalizou Leo Dias.

Personal Gilson foi o suposto motivo do fim do casamento | Foto: Reprodução

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinho. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magoei demais e hoje eu me arrependo disso”, afirmou Gracyanne.

Depois da divulgação das informações no programa, Gracyanne Barbosa negou que houve traição. Ela disse que estava separada de Belo quando teve caso com o personal Gilson.