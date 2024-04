Gracyanne já foi tida como pivô de término de Belo e Viviane | A TARDE

O fim do casamento do cantor Belo e de Gracyanne Barbosa, exposta na internet nesta quinta-feira, 18, fez com o passado do ex-casal viesse à tona. Com diversos acontecimentos durante o relacionamento de 16 anos, os internautas relembraram da época em que a musa fitness foi apontada como o motivo para o fim do casamento do cantor com Viviane Araújo, em 2007.

Antes de iniciar um relacionamento com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo viveu um romance com Viviane Araújo de 1998 até 2007. Naquela época e até os dias atuais, há boatos de que a musa fitness teria sido o pivô do fim da relação do cantor com a atriz.

Em entrevista ao ‘Fofocalizando’, do SBT, em 2019, Belo rebateu o burburinho de que Gracyanne teria sido o motivo para o fim do casamento com Viviane, porém admitiu que traiu a atriz com outra pessoa.

Tá na boca dos internautas

Nas redes sociais, muitos internautas relembraram sobre o bafafá de que Gracyanne teria sido o pivô para o fim do casamento de Belo e Viviane Araújo. Sem deixar passar nada, os usuários do X (Twitter) brincaram com a situação.

"Gracyanne traiu o Belo e eu só consigo pensar em reparação histórica pelo que ele fez com a Viviane Araújo", afirmou uma internauta.

"O Belo sendo corno da Gracyanne, depois de ter traído a Viviane com ela. Viviane deve estar assim em casa", brincou outra.

Fim do casamento

Belo e Gracyanne Barbosa tiveram um relacionamento por 16 anos, mas nesta quinta o término do casamento do ex-casal foi exposto na internet. Com um casamento desgastado, o principal pivô para o ponto final da relação teria sido uma traição da musa fitness.