Bárbara Evans mostra funcionária inflando brinquedo e é criticada | A TARDE

Após mostrar em uma rede social uma funcionária enchendo brinquedos infláveis com a boca, nesta sexta-feira, 3, a modelo Bárbara Evans foi criticada por alguns usuários. A alegação é que seria inapropriado que a mulher que aparece no vídeo enchesse toda a piscina inflável com a boca.



“Vocês estão me acabando, porque estão falando que botei a babá pra encher a piscina. Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem uns bichinhos [brinquedos infláveis] dentro da piscina que é com a boca, que não dá pra botar bombinha. Eu, grávida, também estava enchendo. Aí levantei para poder filmar. Vocês são faladeiras demais. Vocês acham que aquela piscina inteira a gente encheu com a boca? A gente encheu com secador. Antes de criticar os outros, procure saber”, respondeu a modelo em suas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Bárbara escreveu "quem vê a piscina montada não vê o corre" e pediu indicações de bomba de ar para comprar.