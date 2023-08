"Barbie de verdade ama seu corpo", diz Thaís Carla sobre autoestima

A influenciadora baiana Thaís Carla chamou atenção da web ao publicar uma reflexão sobre corpos reais e padrões de beleza. Usando como gancho o filme da Barbie, lançado na última quinta-feira, 20, ela comentou sobre autoestima e autoaceitação.

Na legenda do vídeo, Thaís Carla falou sobre como é importante gostar do próprio corpo ao invés de se comparar com padrões de beleza. "Uma Barbie de verdade ama o seu corpo", escreveu na publicação.

No vídeo, Thaís Carla apareceu de biquíni cor de rosa, mostrando suas próprias estrias, celulites e cabelos brancos. A influencer pontuou que é preciso normalizar essas marcas que as mulheres têm no corpo, assim como as suas curvas.

"Você já quis ser a Barbie ou ter o corpo dela? Saiba que nossos corpos são diferentes, únicos e múltiplos", declarou a Thaís Carla. Em seguida, a influencer declarou que uma mulher gorda e feliz com o próprio corpo "estremece a sociedade", pois as pessoas acostumam a acreditar que elas não são felizes e não vão fazer sucesso.