BBB 24 terá câmera que seguirá o líder; veja mais novidades | A TARDE

A próxima edição do BIg Brother Brasil (BBB24) ainda não estreou, mas já está repleta de novidades. Algumas já foram reveladas neste domingo, 3, pelo diretor da atração, Boninho, durante o painel da Globoplay na CCXP23, em São Paulo.

A principal novidade é que o líder será ainda mais vigiado do que todos os demais brothers e sisters, por meio de uma câmera exclusiva. Além disso, a casa mais vigiada do Brasil também terá um quarto extra. Boninho também adiantou que um dos participantes escolhidos “está devendo no SPC Serasa”.



No entanto, mais detalhes não foram revelados. Por fim, a icônica música de abertura do programa ganhou uma nova versão, comandada pelo DJ Alok. Confira como ficou o novo beat abaixo:





*De São Paulo