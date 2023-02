BBB: Key cai de cara no chão durante dancinha com Larissa na festa

Durante o término do show na festa na madrugada deste sábado, 25, comandada pelo DJ Pedro Sampaio, os brothers e sisters formaram duplas para dançar o passinho do gira-gira.

Larissa fez dupla com Key. O passinho do gira-gira consiste em uma pessoa com os pés preso à região do tronco da outra, que a segura pelos braços e gira. Elas acabaram se desequilibrando e a atleta foi de cara no chão.

Além delas, outras duplas também não conseguiram fazer o passinho. Nas redes sociais, internautas chegaram a questionar se a derrubada tratou-se de não aguentar a colega ou se Larissa o fez de propósito.

"Larissa meteu a cara da Key no chão, sem saber que Key fala dela todos os dias", disse uma internauta. "A Larissa esfregou a cara da key no chão", comentou outra.

"Pior é a Key caindo hahahahaha vai fala amanhã que Larissa fez de propósito tacando sua cara no chão", disse um internauta que assistia a festa.

Vale lembrar que a desconfiança dos internautas sobre a inocência de Larissa na história se dá por as duas serem de grupos rivais. Enquanto Key integra o quarto Fundo do Mar, Larissa é do Deserto.

Confira o vídeo.