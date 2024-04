BBB: Se Davi se separar de Mani, terá que dividir milhões? Entenda | A TARDE

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, está em meio a uma polêmica envolvendo o prêmio milionário que ganhou no reality show. Acontece que o morador de Cajazeiras, que está em um relacionamento de um ano e meio com Mani Rego, pode ter que dividir o valor de R$ 2.920.000 com a namorada, caso se separem.



Em entrevista para o Portal Extra, a advogada e especialista em Direito da Família, Miriane Ferreira, explicou que a situação se configura como uma união estável, o que significa que, mesmo sem um casamento formal, Mani teria direito à metade dos bens adquiridos durante o relacionamento, incluindo o prêmio principal do BBB e outros conquistados dentro da casa, em provas e dinâmicas.

"Como eles moram juntos, sem nenhum papel, o regime de bens dele é da comunhão parcial de bens. E nesse regime, tudo o que for adquirido durante a união estável, inclusive prêmios, vai ser dividido em caso de separação", disse a especialista.

A advogada ainda alerta Davi para ter cuidado com suas atitudes perante a Mani, com quem ele ainda não se encontrou após a conquista da última terça-feira, 16. "Minha recomendação é que ele ande bem na linha. Porque, se ele aprontar alguma coisa, e ela quiser se separar, aí, sim, ela leva metade do prêmio", ressaltou Miriane Ferreira.