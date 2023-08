Bella Campos e MC Cabelinho apagam fotos nas redes sociais

A atriz Bella Campos e o cantor MC Cabelinho apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais após o término do relacionamento, anunciado nesta semana pela artista. A falta de registros dos dois foi percebida por internautas na madrugada desta quarta-feira, 30.

Na terça-feira, 29, quando anunciou o fim do relacionamento, Bella Campos apagou fotos que tinha com o funkeiro, mantendo apenas uma publicidade que fizeram juntos. No entanto, nesta quarta-feira, 30.

Bella Campos anunciou o fim do namoro após viralizar boatos de traição de Cabelinho. "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou a artista na rede social.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", completou, anunciando a separação após 8 meses de namoro.

Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o namoro em novembro do ano passado, quando se conheceram na produção da novela 'Vai na Fé', que fizeram parte na TV Globo. Eles chegaram a anunciar planos para o casamento.