Bella Campos relata racismo em restaurante: "Me olhou de cima a baixo" | A TARDE

A atriz Bella Campos usou, na noite desta sexta-feira, 22, as redes sociais para relatar um episódio em que sofreu racismo. De acordo com a artista, uma mulher branca perguntou se ela era funcionária de um restaurante. Na ocasião, ela mencionou que não estava vestida com a roupa parecida dos funcionários do estabelecimento.

"Gente, eu entrei em um restaurante e estava superlotado, e essa mulher branca aqui oh, fez assim: 'É ela que é a atendente?' E me olhou de cima para baixo. Querida?", disse Bella indignada.

Na gravação, além de expor um pouco da mulher, Campos ainda mostrou a roupa que usava. Ela estava com um moletom preto e uma bolsa transversal, bem diferente dos atendentes, que estavam de camisa social branca.

Pra finalizar, a atriz mandou um "Boa noite, Brasil" e mostrou o dedo do meio para a câmera.

Assista:

Bella Campos sofreu racismo em um restaurante… pic.twitter.com/8n2MP7avnK — ִֶָloris (@swtocry) March 23, 2024