Bella Campos se pronuncia após rumores de volta com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos se pronunciou, por meio de sua assessoria, após ter sido divulgado que ela teria reatado o relacionamento com MC Cabelinho.

Segundo o colunista Flávio Ricco, fontes próximas ao casal afirmaram que Bella e Cabelinho já teriam reatado o romance após a atriz ter dado uma nova chance ao funkeiro.

Em nota, a equipe de Bella desmentiu a informação. "Essas notícias não são reais, eles estão terminados”, diz a mensagem.

Ao anunciar o término, ela afirmou que aguardava um posicionamento de Cabelinho sobre os rumores de traição, o que não aconteceu. "Os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", escreveu.

O pronunciamento da atriz veio após rumores darem conta de que o artista teria se relacionado com um ex-affair. Por sua vez, Duda Mehdef afirmou que se encontrou com o artista. "Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês aí com o tempo. Não sei como que está a vida dele".