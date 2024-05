Belo comemora aniversário sem Gracyanne Barbosa | A TARDE

O cantor Belo ganhou uma festa de aniversário, para comemorar seus 50 anos, completados na segunda-feira, 22. A comemoração aconteceu após o show do cantor no Rio de Janeiro e não teve a presença de Gracyanne Barbosa, ex esposa do cantor.

Em uma publicação, um membro da equipe de Belo, que está fazendo show comemorativo da turnê Soweto, compartilhou um registro do evento, onde aparece Paulo Arthur, filho de Belo, e um produtor do cantor.

Belo e Gracyanne anunciaram o fim de casamento na semana passada após 16 anos juntos, mas eles já estariam separados há meses. Ela chegou a admitir que nesse período se envolveu com o personal Gilson de Oliveira, mas afirmou que estava sozinha e que não houve traição.

Podem voltar?

Gracyanne deixou claro, nas redes sociais, que ainda tem sentimentos por Belo e que tem esperança de voltar com o canto. "O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia", escreveu a influenciadora.