Belo e amante de Gracyanne estiveram no SBT no mesmo dia; entenda | A TARDE

O cantor Belo e o amante da musa fitness Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira, estiveram presentes no mesmo lugar. Segundo o portal LeoDias, os dois estavam na sede do SBT no mesmo dia.

Isso aconteceu pela primeira vez desde a revelação da traição de Gracyanne contra Belo. O artista estava na emissora de Silvio Santos para gravar uma entrevista para o “The Noite”, com Danilo Gentili.

Já Gilson de Oliveira estava no estúdios do “Fofocalizando”, onde concedeu uma entrevista ao vivo a partir das 16h30 dessa segunda-feira, 29.

Esperança

No último domingo, 28, Belo deu detalhes da sua separação de Gracyanne Barbosa durante sua participação no programa “Domingão com Huck”. O cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, após 16 anos de relacionamento com a musa fitness. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, ele expressou que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre eles.

“Não foi uma semana tão boa. Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom. Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, disse.