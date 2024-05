Belo não descarta reconciliação com Gracyanne | A TARDE

O cantor Belo ainda demonstra estar sofrendo após a descoberta da traição de Gracyanne Barbosa com seu personal trainer. Neste domingo (28), ele esteve presente no Caldeirão do Huck e detalhou seus sentimentos após o ocorrido, mas não desconsidera uma possível reconciliação com a musa fitness.

"Não foi uma semana tão boa... Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que, obviamente, não é bom", comentou Belo. Ele ainda acrescentou: "Mas venho em um processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos".

Gracyane utilizou uma frase parecida em suas redes sociais ao comentar sobre o término, afirmando que para ela o relacionamento terminou por falta de cuidado mútuo entre os dois. "Onde existe amor, existe chance", comentou em um post.

O personal Gilson de Oliveira afirmou que já se relacionou com Gracyane entre fevereiro a agosto. Porém, acreditava que ela já tinha se divorciado do cantor na época. Ela está morando na residência onde o ex-casal vivia, enquanto Belo se mudou para outra casa.