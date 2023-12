Beyoncé está em Salvador com os três filhos e avalia viagem a Trancoso | A TARDE

A cantora Beyoncé chegou a Salvador, nesta quinta-feira, 21, para o lançamento do documentário que fala da sua mais recente turnê, Renaissance. De acordo com o portal Metrópoles, ela chegou ao Brasil acompanhada dos filhos Blue Ivy, de 11 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 6 anos.

Após a festa na capital baiana, a estrela vai dormir em seu jato particular. Ela também avalia ir, nos próximos dias, a Trancoso, distrito de Porto Seguro no extremo sul da Bahia, bastante frequentado por famosos.

No dia em que o filme sobre sua mais recente turnê está sendo lançado simultaneamente em diversos países, Beyoncé decidiu comparecer ao evento na capital baiana, a festa “Club Renaissance”, no Centro de Convenções de Salvador.

O filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” é um documentário com os bastidores da turnê Renaissance, que passou por países europeus e da América do Norte entre maio e outubro de 2023, com 56 shows em 39 cidades, e rendeu um faturamento de mais de US$ 579 milhões à popstar.