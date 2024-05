Bia do Brás muda o visual e mostra resultado; veja | A TARDE

A ex-BBB Beatriz, a Bia do Brás, mudou o visual após deixar o reality show e compartilhou o resultado na manhã desta terça-feira, 30. Ela mudou a cor do cabelo e comemorou a repaginada.

“Eu ouvi transformação? Meu Brasil do Brasil, vocês estão preparados? Eu estou apaixonada”, disse Bia ao mostrar o antes e depois. A ex-BBB escureceu a cor dos fios e ficou com o cabelo castanho escuro. Além disso, ela alongou as madeixas com um mega hair, que deu mais volume ao cabelo.

Veja a transformação:

Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais. “Bela do Brasil”, escreveu um internauta. “Perfeita demais”, disse outro. “É a transformação da transformação”, brincou mais um.