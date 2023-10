Biancardi sobre ausência de Neymar no nascimento de Mavie: "tentou" | A TARDE

Bruna Biancardi, mãe da segunda filha de Neymar, usou as redes sociais para compartilhar registros e informações sobre o nascimento de Mavie, que veio ao mundo há uma semana.

Ela contou que a garota, chegou dias antes do previsto. "Era pra ser dia 18 (...) de repente, fui na médica e já estava com três dedos de dilatação sem sentir nada".

Em outro momento, Biancardi tentou justificar a ausência de Neymar no momento do parto. "Papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto. Mesmo assim, se fez presente o tempo todo...".

Segundo Bruna, o atleta recuperou o tempo perdido com a filha. "Ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também".

Biancardi contou ainda que Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, estava na Espanha, mas veio ao Brasil para conhecer a irmã.

Mavie nasceu no dia 6 de outubro, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo. O atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi liberado pelo clube para vir ao Brasil quando soube que Bruna entraria em trabalho de parto.